Official Images for Transformers FFF Items ? SS BB Arcee, Ironhide, Sludge, B-127 & M



Hasbro’s first Fan First Friday first Friday first wrapped up earlier today and now we have official images and product copy for the items covered. Studio Series Deluxe Arcee #85 Studio Series Deluxe Ironhide #84 Studio Series ’86 Voyager Junkheap #86-14 Studio Series ’86 Leader Dinobot Sludge #86-15 Transformers: Legacy Deluxe Predacon Sandstorm Transformers: Legacy Deluxe Autobot Nightprowler Transformers: Legacy Deluxe Buzzsaw Beast Wars Vintage Scorponok Beast Wars Vintage Tigatron Transformers: R.E.D. Knock Out Transformers: R.E.D. Ultra Magnus Studio Series Deluxe B-127 #70-BB Studio Series Deluxe Cliffjumper #86-13-BB Studio Series ’86 Deluxe Kup #86-02-BB Read on to check it all



Hasbro's first Fan First Friday first Friday first wrapped up earlier today and now we have official images and product copy for the items covered. Studio Series Deluxe Arcee #85 Studio Series Deluxe Ironhide #84 Studio Series '86 Voyager Junkheap #86-14 Studio Series '86 Leader Dinobot Sludge #86-15 Transformers: Legacy Deluxe Predacon Sandstorm Transformers: Legacy Deluxe Autobot Nightprowler Transformers: Legacy Deluxe Buzzsaw Beast Wars Vintage Scorponok Beast Wars Vintage Tigatron Transformers: R.E.D. Knock Out Transformers: R.E.D. Ultra Magnus Studio Series Deluxe B-127 #70-BB Studio Series Deluxe Cliffjumper #86-13-BB Studio Series '86 Deluxe Kup #86-02-BB

