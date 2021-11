FEZaid Arabian Knight Join Date: Jul 2012 Location: Democratic Federated Republic of Carbombya Posts: 1,249

Fez Tent Sale (TFcon 2021) I will be at the TFcon 2021 from December 10th to 12th.



I have a mix of sealed and loose, but please do not hesitate to ask me anything.



I can ship, too.



This is stuff I can bring with me to sell:



-----------------------------------------------------





Transformers - Studio Series

Studio Series #11 A.O.E. Lockdown 50 Loose

Studio Series #31 Megatron (DoTM) Battle Damage 50 Loose

Studio Series #51 (DoTM) Soundwave w/ Laserbeak and Ravage 50 Loose

Studio Series #54 Megatron (Move1) 70 Loose

Studio Series #65 Blitzwing (Bumblebee) 50 Loose

Studio Series #58 #63 #68 Wreckers (DoTM): Leadfoot,Top Spin, Roadbuster) 200 Sealed

Studio Series #86 Scourge 60 Sealed



Transformers

Siege Holo Mirage 40 Loose

Siege Powerdasher Aragon 40 Loose

Siege Ultra Magnus 50 Loose

Siege Ironhide 40 Sealed

Generations Select SG Ratchet 50 Sealed

Generations Select Hubcap 40 Loose

Generations Select Powerdasher Cromar 40 Loose

Generations Select Exhaust 50 Loose

Earthrise Seekers (Starscream, Thundercracker and Skywarp 2-pack) 200 Sealed

Earthrise Skylynx 100 Loose

Kingdom Red Alert 50 Sealed

Kingdom Netflix Cheetor (darker blue) X2 50 Sealed

Takara Galaxy Force Galaxy Convoy 350 Sealed

Masterpiece Takara Soundwave w/ Laserbeak and KO Ravage,Rumble,Frenzy,Buzzsaw 150 Loose



3rd Party Transformers

MakeToys Rioter Despotron 150 Sealed

Pocket Toys War Giant (Iron Factory KO) 150 No pacakage

Iron Factory War Giant Catastrophe 250 No package, no instructions

Iron Factory City Commander (Final Battle) 150 sealed

Iron Factory Phantom (Holo Version) 60 Sealed

Fansproject Combes Robin 120 Sealed



G.I.Joe

Classified - Cobra Island Baroness 40 Loose (no bike or rifles)



Star Wars

Black Series Kamino Clone Trooper 50 Sealed

Black Series Elite Squad Trooper 40 Sealed



Action Figures

Storm Collectables Lobo 200 Sealed

Demogoblin Wave White Rabbit 20 Sealed

Demogoblin Wave Velocity Suit Spider-Man 20 Sealed

Demogoblin Wave Spider-Armor Mk. III 20 Sealed

McFarlane Renegade Nightwing 40 Loose



Japanese Imports

Riobot Gurren Lagann 350 Loose

S.H.Figuarts The Rock 50 Loose

S.H.Figuarts Freddie Mercury 100 Loose

