Today, 02:51 AM

Transformers masterpiece takara tomy optimus prime a lot BNIB



Takara Tomy Optimus Prime MP04 $ 550

Takara Tomy Optimus Prime sleep mode MP04B $ 550

Takara Tomy Skywarp MP06 $ 280

Takara Tomy Thundercracker MP07 $350

Takara Tomy Grimlock MP08 $ 220

Takara Tomy Rodimus MP09 $ 400

Takara Tomy Rodumus black MP09B $280 (box damaged)

Takara Tomy Starscream MP11 $250

Takara Tomy Lambor MP12 sold

Takara Tomy Soundwave MP13B $180

Takara Tomy Rumble & Jaguar MP15 $80

Takara Tomy Frenzy & Buzzsaw MP16 $80

Takara Tomy Track MP25 $75

Takara Tomy Road Rage MP26 $75

Takara Tomy Destron Laserwave MP29 $210



Movie Masterpiece

Takara Tomy Starscream MPM-1 300

Takaea Tomy Bumblebee MPM-2 280



Movie Leader Class

Leader class Starscream $90 (open box but in perfect condition)

Leader class Sentinel Prime $80

Leader class megatron nightmare TakaraTomy Tokyo Toy Show 2015 Exclusive $150











