Vain's 2019 TFcon Wants

Here's what I'm looking for to pick up at the con:



Maketoys - Metero

Maketoys - Skycrow

Maketoys - Lightning

Maketoys - Armageddon Upgrade set



Beast Wars Magmatron



United Warriors - Baldigus



Fanstoys, KFC or Maketoys Reflector



Interested in anything Planet X



One Piece Nami, Robin, Boa, Zoro or Sanji statues. (cannot be overly dusty)



S.H. Figuarts Kamen Rider Ouja

S.H. Figuarts Kamen Rider Zolda

S.H. Figuarts Kamen Rider Chaser

S.H. Figuarts Kamen Rider Scissor



Azur Lane Merch







Interested in Toku stuff so let me know what you've got.



Cheers!



Sunstreaker////



"They can't beat the Best"



Follow me on Instagram: @Dropdead_Charlie

Follow my gaming Blog: www.gamerbasement.com (On Break)

Game with me on PsN: Dropdead_Charlie



-------------------------------------

__________________