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vintage transformers & other vintage toys
pics of items for sale are down below
pickups are in oakville
shipping is avl.
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G1 TRANSFORMERS
RAMJET
NO SUNDAMAGE, DOES HAVE DECAL WEAR
COMPLETE, WITH CANADIAN MANUAL
TOPSPIN
MINT & COMPLETE
POUNCE & WINGSPAN
CANADIAN BOX WITH ORIGINAL INSERTS
COMPLETE WITH ALL WEAPONS
MISSING MANUAL
BLASTER
CANADIAN BOX WITH ORIGINAL INSERTS
TAPE DOOR WORKS PERFECTLY
COMPLETE WITH ALL PAPERWORK
ONE SIDE OF OUTTER FLAP WAS RIPPED OFF
OPTIMUS PRIME CLASSICS SERIES
FACTORY SEALED
CANADIAN BOX
OTHER VINTAGE LINES
GI.JOES
JINXX COMPLETE W/ FILE CARD
ROAD PIG COMPLETE W/ FILE CARD
STAR WARS FIGURES
CHEWBACCA COMPLETE
CHIEF CHIRPA MISSING STAFF ONLY
TMNT
ACE DUCK COMPLETE WITH FILE CARD
SPLINTER COMPLETE WITH FILE CARD
FOOT SOLDIER COMPLETE
ROBOTECH( ROBOLINKS)
FORCE 41 COMPLETE W/ MANUAL,INSERT
FORCE 40 MISS. 1FIST & 1LAUNCHER,
HAS INSERT & MANUAL
SWAMPTHING MISSING TRAP ONLY
OBI WAN KENOBI MAILAWAY WITH MAILER BOX