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Old Today, 02:23 PM   #1
scorponok87
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vintage transformers & other vintage toys
pics of items for sale are down below
pickups are in oakville
shipping is avl.
more pics can be avl. upon request


G1 TRANSFORMERS

RAMJET
NO SUNDAMAGE, DOES HAVE DECAL WEAR
COMPLETE, WITH CANADIAN MANUAL

TOPSPIN
MINT & COMPLETE

POUNCE & WINGSPAN
CANADIAN BOX WITH ORIGINAL INSERTS
COMPLETE WITH ALL WEAPONS
MISSING MANUAL

BLASTER
CANADIAN BOX WITH ORIGINAL INSERTS
TAPE DOOR WORKS PERFECTLY
COMPLETE WITH ALL PAPERWORK
ONE SIDE OF OUTTER FLAP WAS RIPPED OFF

OPTIMUS PRIME CLASSICS SERIES
FACTORY SEALED
CANADIAN BOX


OTHER VINTAGE LINES

GI.JOES
JINXX COMPLETE W/ FILE CARD
ROAD PIG COMPLETE W/ FILE CARD

STAR WARS FIGURES
CHEWBACCA COMPLETE
CHIEF CHIRPA MISSING STAFF ONLY

TMNT
ACE DUCK COMPLETE WITH FILE CARD
SPLINTER COMPLETE WITH FILE CARD
FOOT SOLDIER COMPLETE

ROBOTECH( ROBOLINKS)
FORCE 41 COMPLETE W/ MANUAL,INSERT
FORCE 40 MISS. 1FIST & 1LAUNCHER,
HAS INSERT & MANUAL

SWAMPTHING MISSING TRAP ONLY

OBI WAN KENOBI MAILAWAY WITH MAILER BOX
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