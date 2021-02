edvc520 Generation 2 Join Date: Jul 2014 Location: Toronto Posts: 134

Closet clear out Selling the following:

Been just sitting in my closet.

Brand new unless indicated

Located in Markham, add for ship if required



Masterpiece:

MP19 Smokescreen: $90

MP18 Streak: $90

MP18s Silverstreak Tokyo toy show exclusive: $110

MP25 Tracks: $90

MP27 Ironhide: $120

TFcon Shafter: $80



Leaderclass:

Beast Hunters Predaking: $60

Dark of the moon Sentinel prime: $90

Jetfire con exclusive: $90

Ft-04 Scoria (box shelf wear): $400

Grimlock Silver knight optimus Target exclusive: $75



Deluxes:

Power of the primes Moonracer: $40

Power of the primes Rippersnapper: $30

Titans Return Scourge: $25

Titans Return Hyperfire & Blurr: $25

Titans Return Terri-bull: $20

Titans Return Nightbeat: $20

Titans Return Wheelie: $30

United Jazz: $70

Combiner Wars Swindle: $50



Kreos:

Micro changers Volcanicon: $25

Micro changers Lazerbolt: $25

Micro changers Grimstone: $25

Micro changers Superioon $25

Battle changer Bumblebee: $25

Custom Kreon Bumblebee: $20

Custom Kreon Ironhide: $20

Megatron: $30

Class of 1984 Comic con exclusive: $150

Angry bird transformers Ultra magnus vs soundblaster: $25

Constructbots Soundwave: $20 Attached Thumbnails

