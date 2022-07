GUBER WANTS...

Heyoooo dudes!!!

Here's the stuff I want! Let me know whatcha got!

Please PM me to meet up at TFCON Toronto!

THANKS!!!!!!!



Figures:

01 Takara 15th Anniversary G1 Optimus Prime reissue

G1 Sinnertwin Terrorcon

G1 Targetmaster Pinpointer (for Crosshairs)

G1 Omega Supreme MIB

G1 Scorponok MIB

G1 Predaking Hasbro or Takara Reissue (metal only)

G1 Bluestreak Takara reissue (chrome missiles)

G1 Computron reissue (KO)

Encore Ratchet

Encore Skylynx

TFC collection (book-style) G1 Hound reissue



Weapons:

G1 Skullgrin sword

G1 Beastbox & Squaktalk weapons

G1 Ultra Magnus gun (extra white)

RID Skybyte missile

Blackstar figure sword

TMNT Bebop and Rocksteady weapons

TMNT Slash pink weapons



Non TF:

NES Nintendo Power Glove MIB

MOTU original Snake Mountain

MOTU original Beastman armor

Gobot Command Center mint complete

Gobot Blaster

Gobot Spay-C

TMNT Rocksteady figure

Rock Lord Brimstone gold axe weapon

Rock Lord movie VHS

Battle Beasts

Starriors figures

MASK Thunderhawk vehicle

Knight Rider talking Kitt with figure



Odds N Ends:

Energon Optimus Prime (Faceplate version - need small head only on main figure)

Fansproject Glacialord and stickerbook (I have fangro, tailclub, and the big guy)

TF panini stickerbook

Japanese headmasters knockoffs set



Sega Genesis:

InsectorX

Arrow Flash

Aero Blasters



NES:

Abadox