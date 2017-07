Rezwalker Generation 1 Join Date: Aug 2014 Location: Montreal Posts: 16

FS TFCON 3P Transformers



Il be attending Tfcon this year and i got a couple of bots

that i would like to find new home for them



3P Maketoys Paladin/Chaos 75$(Cad)



[IMG]





3P Planet X Genesis Mint 450$(Cad)



[IMG]







DX Mania King G02DX (universe limited verion) 80$



[IMG]







3P TFC Prometheus : GUMBALL & Warning Line 130$ for both or 70$ each (both MISB)





3P Hegemon 2e edition Mint 80$



[IMG] HiIl be attending Tfcon this year and i got a couple of botsthat i would like to find new home for them3P Maketoys Paladin/Chaos 75$(Cad)[IMG] [/IMG]3P Planet X Genesis Mint 450$(Cad)[IMG] [/IMG][IMG] [/IMG][IMG] [/IMG]DX Mania King G02DX (universe limited verion) 80$[IMG] [/IMG]3P TFC Prometheus : GUMBALL & Warning Line 130$ for both or 70$ each (both MISB)3P Hegemon 2e edition Mint 80$[IMG] [/IMG]

__________________