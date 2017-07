dancybak Generation 1 Join Date: Nov 2009 Location: Kelowna, BC Posts: 57

OK Lets try this again So I need to sell my TF collection, just to simplify my life.



Please pmme for any details. You pay for shipping, and funds are in CDN just to avoid some confusion. I expect only half to be wanted as the Combiners and titans line have really devalued a lot of my collection. It is a CHUG/3rd Party collection.



Name Box Price

Transformers: Classics/Henkei/Universe/Generations Series

Autobots

Optimus Prime (H) W/Classics 3rd party trailer Henkei Trailer MISB only $165

Jazz (G) Generations Loose 100% N $25

Windcharger (G) Generations Loose 100% N %30

Prowl (G) Generations Loose 100% N $30

Iron Hide (G) Generations Loose 100% N $20

SunStreaker (G) Generations Loose 100% N $25

SideSwipe Classics Loose 100% N $25

Brawn (G) Loose 100% N $10

Bumblebee (Smaller Generations No Microbot) Loose N $15

Gears (Generations no Microbot) Loose N $15

Mirage (With Add on) Loose 100% N $30

Ratchet Loose 100% N $50

TrailBreaker (With Add On) Loose 100% N $35

Hound W/Ravage (With Add On) Loose 100% N $25

Wheeljack Loose 100% N $25

Grimlock (Target Gold Chrome Exclusive, With Add On) Loose 100% $50

RoadBuster MISB Y $20

Perceptor Loose 100% N $25

Red Alert Loose 100% N $30

Inferno (with Add On) Loose 100% N 7$5

Grapple MISB Y $30

Hoist (With Add ON) Loose 100% N $25

Warpath (D) Loose 100% N $10

Cosmos Loose 100% N $15

Power Glide Loose 100% N $10

Beach Comber Loose 100% N $10

Track Loose 100% N $20

Smokescreen Loose 100% N $15

Skids Loose 100% N $15

United Superion (With Addon) MISB Y $175

Year of Snake Omega Supreme (With add on) MISB Y $600

Arcee (H) MISB Y $40

Chromia (H) MISB Y $30

Windblast (G) MISB Y $20

Hot Rod (With FansprojectProtector/ Rodimus Add On) MISB Y (FP) $250

Ultra Magnus (Target Exclusive with Fansproject Add On) MISB Y (FP) $250

Springer (Fans Project) MISB Y $50

Kup (G) Loose 100% N $15

Blur (G) Loose 100% N $15

Wheelie (G) Loose 100% N $10

United Defensor MISB Y $175

3rd Party Computron MISB Y $550

Swerve (Generations, Small no microbot) Loose 100% N $10

Scoops (G) MISB Y $10

Wreckgar X 2 Loose 100% N $50

Sandstorm (G) MISB Y $25

Skylynx MISB y $30

Gold Bug Loose 100% N $10

Dion TF Club Exclusive Loose 100% N $60

Vector Prime (Energon) Loose 100% $10

Optimus Prime (C with Xovergen Add On) MISB Y $350

Metroplex (G Complete with Add On X 2) MISB Y $350

Energon Omega Supreme Loose 80% N $50

Primus Loose 80% Missing back panel ???



3rd party

Huffer MISB Y $40

Seaspray MISB Y $30

Powerglide MISB Y $30





Decpticons

Megatron (H) Loose 100% N $70

Soundwave (SD MP3 Player) MISB Y $100

Acid Storm (G) Loose 100% N $30

Star Scream (G) Loose 100% N $30

Skywarp (Target Exc.) Loose 100% N $30

Thunder Cracker (G) Loose 100% N $30

Ramjet Loose 100% N $30

Thrust Loose 100% N $30

Dirge Loose 100% N $30

Thunder Cracker Knock Off (H) Loose 100% N $30

Fansproject Insecticons all 3 MISB Y $100

Devastator (Make ToysGreen Giant) MISB Y $450

Astro train (H) Loose 100% N $50

Blitzwing (G) Loose 100% Y $25

LugNut (G) Loose 100% N $20

Nemesis Prime (Tokyo Show Exclusive) MISB Y $250

United Menasor (With add on hands and feet) MISB Y $175

Bold Shadow (Motor Master) MISB Y $100

Fansproject Bruticus (with CW add on to bring to scale) Loose 100% Y (FP only) $500

Ares all 5 complete MISB Y $550

Galvatron (G) Loose 100% N $15

Cyclonus (G) Loose 100% N $20

Scourge (G) X 2 Loose 100% N $30

Octane (G) Loose 100% N $30

Thunderwing (G) Loose 100% N $20

Darkwing (G) Loose 100% N $20

Darkmount (G) Loose 100% N $20

Jiaxus (G) Loose 100% N $20

Sixshot/Hexatron(3rd party) MISB Y $200

Nemesis Prime Trailer complete MISB Y $50

Reflector (3rd party) MISB Y $85

Gears of war Drone tape Loose 100% Y $20