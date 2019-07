custom class ticket for sale.

I am unable to get the the time off for the class so I am forced to miss the class this year. I'm looking for cost of the class, $91.07 Canadian is the total cost of the custom class. PayPal accepted. Once PayPal clears I'll contact the custom class instructor to let them know about the switch. No refunds for the sale. PM me if interested.



[ { o } ] Currently looking 4 [ { o } ]









My Hot Rod Collection

http://www.cybertron.ca/boards/showthread.php?t=75242



Twitter :

YouTube Channel: MatrixHolder



__________________Currently looking 4 http://www.cybertron.ca/boards/showthread.php?t=17116 My Customs Thread:My Hot Rod CollectionTwitter : https://twitter.com/Matrix_Holder YouTube Channel: MatrixHolder http://www.cybertron.ca/boards/showt...603#post357603 Sales thread http://www.cybertron.ca/boards/showt...=matrix_holder feedback