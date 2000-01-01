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Today, 02:38 PM
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#1
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TFCON 2019 One Week Sale - PRICES REDUCED!
I'LL BE AT TFCON 2019 FROM JULY 12-14. THIS SALE ONLY APPLIES TO FOLKS WHO WILL BE ABLE TO PICK-UP THE ITEMS AT TFCON. ALSO WILLING TO REDUCE THE PRICES FURTHER ON MULTIPLE PURCHASES; THE MORE YOU BUY, THE BETTER THE SAVINGS I CAN PROVIDE.
HOWEVER, IF YOU WANT TO TRADE, MY 'WANTS' CAN BE FOUND AT THIS LINK:
http://www.cybertron.ca/boards/showthread.php?t=45385
MY 100% POSITIVE FEEDBACK THREADS (OVER 590 TRANSACTIONS; BUY/TRADE WITH CONFIDENCE):
Crobot91 - TFW2005 - The 2005 Boards
Crobot91 - Cybertron.CA - Canadian Transformers News and Discussion
Crobot91 - ActionFigureNews.ca - Canadian Action Figure News and Discussion
MY ITEMS FOR SALE/TRADE:
ANIMATED MEGATRON (leader), STARSCREAM (voyager), SOUNDWAVE (deluxe), SHOCKWAVE ('purple' voyager), BLITZWING (voyager), SKYWARP (voyager), SUNSTORM (voyager), LASERBEAK (weapon/instrument), RAT BAT (weapon/instrument), OPTIMUS PRIME (deluxe), BUMBLEBEE ('patrol' activator), RATCHET (deluxe), PROWL (deluxe), JAZZ ('freeway' deluxe), & SENTINEL PRIME (deluxe): C8 mint; I have leftover boxes, cardbacks, and instruction sheets for most of these figures too
(***ONLY SELLING/TRADING THE 15 FIGURES AS ONE LOT***)
$365 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$300 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
ALTERNATORS BLUESTREAK, HOUND, JAZZ, MIRAGE, PROWL, SIDESWIPE, SUNSTREAKER, WHEELJACK, SMOKESCREEN, TRACKS, SKIDS, & NEMESIS PRIME: C8 mint; 100% complete with weapons/engines, instruction sheets, and bottom of boxes
(***ONLY SELLING/TRADING THE 12 FIGURES AS ONE LOT***)
$465 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$400 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
ANIMATED OPTIMUS PRIME (activator), BUMBLEBEE (legends), RATCHET (activator), PROWL (legends), BULKHEAD (voyager), & GRIMLOCK (activator): C8 mint; I have leftover boxes, cardbacks, and instruction sheets for some of these figures too
(***ONLY SELLING/TRADING THE 6 FIGURES AS ONE LOT***)
$120 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$85 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
GOBOTS / GO-BOT MACHINE LEADER-1 (EAGLE ROBO) & CY-KILL (BIKE ROBO): mint-in-boxes
(***ONLY SELLING/TRADING THE 2 FIGURES AS ONE LOT***)
$150 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$125 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
MASTERPIECE HASBRO TOYS 'R US EXCLUSIVE BLUESTREAK / SILVERSTREAK / STREAK: C8 mint & complete with gun, instruction sheet, & insert trays
$70 CAD REGULAR PRICE
$50 CAD TFCON SALE PRICE
COMBINER WARS G2 AERIALBOTS SUPERION, G2 STUNTICONS MENASOR, & G2 COMBATICONS BRUTICUS: mint-in-sealed-boxes
(***ONLY SELLING/TRADING THE 3 GIFTSETS AS ONE LOT***)
$500 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$400 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
TITANS RETURN POWERMASTER OPTIMUS PRIME: C8 mint-in-box; 100% complete
$65 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$50 CAD TFCON SALE PRICE
MASTERMIND CREATIONS REFORMATTED R13 SPARTAN / 'MASTERPIECE' IMPACTOR: mint-in-sealed-box (C8 box)
$150 CAD REGULAR PRICE
$125 CAD TFCON SALE PRICE
MASTERMIND CREATIONS REFORMATTED R13 SPARTAN / 'MASTERPIECE' IMPACTOR: mint-in-sealed-box (C8 box)
$150 CAD REGULAR PRICE
$125 CAD TFCON SALE PRICE
FANS TOYS FT-03 QUAKEWAVE / 'MASTERPIECE' GREY SHOCKWAVE: C8 mint-in-box (C7 box); 100% complete
$250 CAD REGULAR PRICE
$175 CAD TFCON SALE PRICE
DX9 D-06 CARRY / 'MASTERPIECE' RODIMUS PRIME: mint-in-sealed-box (C8 box)
$250 CAD REGULAR PRICE
$225 CAD TFCON SALE PRICE
UNITED BEAST WARS MEGATRON & OPTIMUS PRIMAL: mint-in-sealed-boxes
(***ONLY SELLING/TRADING THE 2 FIGURES AS ONE LOT***)
$200 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$150 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
PLATINUM EDITION G1 DINOBOT GIFTSET: C8 mint-in-box; 100% complete
$125 CAD REGULAR PRICE
$100 CAD TFCON SALE PRICE
Last edited by Crobot91; Today at 03:42 PM.
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Today, 02:39 PM
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#3
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Re: TFCON 2019 One Week Sale - PRICES REDUCED!
TOYWORLD GRIND ROD / ROLLBAR & AURORA / SEARCHLIGHT: C8 mint-in-boxes (C8 boxes); 100% complete
(***ONLY SELLING/TRADING THE 2 FIGURES AS ONE LOT***)
$125 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$100 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
IGEAR MW-09 TUBES / PIPES: C8 mint-in-box (C8 box); 100% complete
$25 CAD REGULAR PRICE
$20 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2007 DREADWIND & UNIVERSE 2.0 DARKWIND (DARKWING): C8 mint; 100% complete (darkwing includes his box but it is missing the insert tray)
(***ONLY SELLING/TRADING THE 2 FIGURES AS ONE LOT***)
$200 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$150 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
BOTCON 2005 FALLBACK: C8 mint; 100% complete
$40 CAD, REGULAR PRICE
$35 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2012 GIGATRON / OVERLORD: C8 mint; 100% complete
$70 CAD REGULAR PRICE
$50 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2012 OCTOPUNCH: C8 mint; 100% complete
$70 CAD REGULAR PRICE
$50 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2009 RAZORCLAW: C8 mint; 100% complete
$70 CAD REGULAR PRICE
$50 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2010 SHARKTICON: C8 mint; complete with missiles x2
$40 CAD REGULAR PRICE
$30 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2005 FLARE-UP PAPERWORK: mint
$20 CAD REGULAR PRICE
$10 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2005 FLAMEWAR PAPERWORK: mint
$10 CAD REGULAR PRICE
$5 CAD TFCON SALE PRICE
BOTCON 2010 CINDERSAUR PAPERWORK: mint
$10 CAD REGULAR PRICE
$5 CAD TFCON SALE PRICE
CYBERTRON LEGENDS SEEKERS LOT: C8 mint (includes Cybertron Starscream, Cybertron Thundercracker, Botcon Skywarp, Botcon Ramjet, Universe Thrust, Universe Dirge, Cybertron Sunstorm, & x4 Movie Starscreams)
(***ONLY SELLING/TRADING THE 11 FIGURES AS ONE LOT***)
$125 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$115 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
LEGENDS G1 OPTIMUS PRIME: C8 mint
$15 CAD REGULAR PRICE
$10 CAD TFCON SALE PRICE
LEGENDS G1 PROWL: C8 mint
$10 CAD REGULAR PRICE
$5 CAD TFCON SALE PRICE
POWER OF THE PRIMES OPTIMUS PRIME / ORION PAX: C8 mint-in-opened-box (box is not mint); 100% complete
$65 CAD REGULAR PRICE
$60 CAD TFCON SALE PRICE
POWER OF THE PRIMES TERRORCONS HUN-GURRR, BLOT, CUTTHROAT, RIPPERSNAPPER, SINNERTWIN, & CINDERSAUR: C8 mint-in-opened-boxes/cardbacks; 100% complete
(***ONLY SELLING/TRADING THE 6 FIGURES AS ONE LOT***)
$140 CAD TOTAL REGULAR PRICE
$125 CAD TOTAL TFCON SALE PRICE
Last edited by Crobot91; Today at 03:51 PM.
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