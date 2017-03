Super_Megatron Twitter: @Super_Megatron Join Date: Apr 2007 Location: Cybertron, Ontario Posts: 37,128

New Transformers: The Last Knight Official Toy Images, Videos And Info From Argos



Argos UK website has been updated with new info, videos and official images from the upcoming Transformers: The Last Knight toyline. Products already uploaded to the site includes: Armor Up Turbo Changers: Transformers: The Last Knight Armour Turbo Changer Grimlock (Code Name: Moon) 1-Step Turbo Changers: Transformers: The Last Knight 1-Step Turbo Changer Optimus Prime Transformers: The Last Knight 1-Step Turbo Changer Bumblebee Transformers: The Last Knight 1-Step Turbo Changer Megatron Deluxe Class: Transformers: The Last Knight Primer Edition*Deluxe Class Sqweeks Transformers: The Last Knight Primer Edition*Deluxe Class Autobot Drift Voyager Class: Transformers: The Last Knight Primer Edition*Voyager Class Optimus



