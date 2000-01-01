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Old Today, 05:16 AM   #1
primebein
Cliffjumper69's rival
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TFCON 2018 Sale
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That time of year again for tfcon pre sales!!!!

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TRANSFORMERS

CHUG

WHEELJACK -$25
HENKAI WHEELJACK -$40
THUNDERWING -$10
VOYAGER SEASPRAY -$35
ULTRA SILVERBOLT(no gun or missle) -$5

MOVIE

DOTM DELUXE PRIME (no gun) -$5
DOTM SIDESWIPE (no gun) -$5
DOTM SHOCKWAVE (no missle or knife) -$10
ROTF ICECREAM TWINS -$30
ROTF DIRGE -$15
HFTD IRONHIDE DELUXE-$15
DELUXE BARRICADE WITH FRENZY- $20
HUMAN ALLIANCE ROADBUSTER-$20

CYBERTRON

JAPANESE SONICBOMBER -$60

BEAST WARS

RHYNOX - $30

ANIMATED
LEADER MEGATRON- $40

ALTERNATORS

WHEELJACK-$40


WORLD OF NINTENDO

4"

WARIO -$10
PEACH-$10
YOSHI-$10
OLIMAR AND PIKMIN(red,yellow,blue,purple) -$20


REVOLTECH

#131 SNAKE(INBOX OPENED)-$40


SH.FIGUARTS

LUCARIO(INBOX OPENED)-$50


MAFEX AMAZING SPIDERMAN 2 DX VER(INBOX OPENED)-$90


MARVEL LEGENDS/SELECT

BAF HOBGOBLIN-$50
SELECT LIZARD-$20
HYDROMAN-$20
BULLDOZER$20
WALMART EXCLUSIVE MILES MORALES-$20
THE CLAW-$5
GUARDIANS 1 STARLORD(with rocket chest gun)-$30
GUARDIANS 1 ROCKET RACCOON-$20
SPIDERMAN 3 NEW GOBLIN(missingknife have glider)-$10
SPIDERMAN CLASSICS LIZARD -$10
TOYBIZ MYSTERIO-$10
SPIDERMAN 2 DOC OC (missing 1 claw on bottom tenticle)-$5
SPECTACULAR SPIDERMAN GOBLIN-$5


STAR WARS BLACK SERIES

DARTHVADER 1ST RELEASE (opened inbox)-$50
KYLO REN 1ST RELEASE_$20
CAPTAIN PHASMA-$20

COMICS AND BOOKS

TRANSFORMERS VAULT HARDCOVER-$40
25TH ANNIVERSARY G1 OPTIMUS PRIME COMIC $5
REVEAL THE SHIELD RODIMUS VS CYCLONUS-$5
WAR WITHIN SOFTCOVER-$10
ALL HAIL MEGATRON VOLUMES #1-4 -$40
HEART OF DARKNESS ISSUE 1-4 $10
IDW DRIFT 1-4 $10
TRANSFORMERS PRIME 1-4 $10


MODELS

3D METAL EARTH BUMBLEBEE-$5
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Old Today, 05:17 AM   #2
primebein
Cliffjumper69's rival
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Re: TFCON 2018 Sale
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