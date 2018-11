zfarsh Beast Machine Join Date: Sep 2013 Location: Oakville Canada Posts: 439

WANT FT-03T Quakewave (and others)





I am looking for Fanstoys Quakewave FT-03T Toy color version (darkest purple), in good condition. Dont care about box or instructions.





If you can pm me, with price, and if you can ship to Mississauga Ontario.











Other things i am looking for

- FT-11 Spotter (The camera bots)

- Mastermade Diabolus Rex (SD Trypticon)

My Cybertron Feedback Page:

http://www.cybertron.ca/boards/showthread.php?t=56526



My Ebay Feedback Page:

http://feedback.ebay.ca/ws/eBayISAPI.dll?ViewFeedback2&userid=zfarsh3000



TFW2005 Feedback:

http://www.tfw2005.com/boards/junkion-exchange-feedback/1056147-zfarsh.html __________________