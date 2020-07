Today, 07:48 PM #1 Laquah Generation 2 Join Date: Jun 2007 Location: BC, Canada Posts: 103 Galaxy Force / Cybertron Sale 2020 Transformers Cybertron and Galaxy Force Sale.



Will ship from Canada - Internationally (Cross posted on several sites) ... Prices in USD. Please see all pictures for pricing and completeness. Prices do not include shipping (I will provide multiple shipping options) ... PM me with any questions. Thank you.



Prices are a reflection of closed Ebay auctions as well as Transformerland sale prices. Prices are negotiable. Toys are all in AMAZING condition and given different circumstances would not be up for sale at this time.



PRICES IN USD (Alphabetical) =====================

ARMADA UNICRON - LOOSE COMPLETE - 90 - *SOLD*

ARMORHIDE - LOOSE COMPLETE - 9

BACKSTOP - LOOSE COMPLETE - 9

BRAKEDOWN - LOOSE COMPLETE - 9

BRIMSTONE - LOOSE COMPLETE - 12

CANNONBALL - LOOSE COMPLETE - 10

CLEAR SKIES TEAM - LOOSE COMPLETE - 12

CLOCKER - LOOSE COMPLETE - 9

CROSSWISE - LOOSE COMPLETE - 10

CRUMPLEZONE - LOOSE COMPLETE - 20

DARK FANG WOLF - TAKARA - MIB - 120

DEFENSE HOT SHOT - LOOSE COMPLETE - 21

DEFENSE RED ALERT - LOOSE COMPLETE - 38

DEFENSE SCATTORSHOT - LOOSE COMPLETE - 36

DEMOLITION TEAM - LOOSE COMPLETE - 12

DINOBOTS - LOOSE COMPLETE - 15

DIRT BOSS - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 15

DIRT DIGGER TEAM - LOOSE COMPLETE - 12

DOWNSHIFT - LOOSE COMPLETE - 13

EVAC - LOOSE COMPLETE - 30

EXCELLION - LOOSE COMPLETE - 15

GALVATRON - LOOSE COMPLETE - 110

GIANT PLANET TEAM - LOOSE COMPLETE - 20

HARDTOP - LOOSE COMPLETE - 9

HIGHTAIL - LOOSE COMPLETE - 9

HOT SHOT - LOOSE COMPLETE Weapon Repair - 19

JETFIRE - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 55

LANDMINE - LOOSE COMPLETE - 15

LEOBREAKER - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 50

LUGNUTZ - LOOSE COMPLETE - 9

MEGATRON - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 125

MENASOR - LOOSE COMPLETE - 63

METROPLEX - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 70

MUDFLAP - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 35

NEMESIS BREAKER - LOOSE COMPLETE - 42

NIGHT RESCUE TEAM - LOOSE COMPLETE - 12

OPTIMUS PRIME - TAKARA - COMPLETE 2/3 Missile - 125

OVERHAUL - LOOSE COMPLETE - 9

OVERRIDE - LOOSE COMPLETE - 17

PREDATOR ATTACK TEAM - LOOSE COMPLETE - 12

PRIMUS - LOOSE COMPLETE - 125

QUICKMIX - LOOSE COMPLETE - 30

RANSACK - LOOSE COMPLETE - 9

RANSACK GTS - LOOSE Missing Cyberkey - 9

RECON TEAM - LOOSE COMPLETE - 20

RED ALERT - LOOSE Missing Cyberkey - 13

REPUGNUS - LOOSE COMPLETE - 9

SCATTORSHOT - LOOSE COMPLETE - 10

SCOURGE - LOOSE COMPLETE - 43 *Pending*

SCRAPMETAL (ORANGE) - LOOSE COMPLETE - 10

SCRAPMETAL (YELLOW) - LOOSE COMPLETE - 19

SHORTROUND - LOOSE COMPLETE - 10

SIDEWAYS - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 45

SKYWARP - LOOSE COMPLETE - 15

SMOKESCREEN - LOOSE COMPLETE - 12

SNARL - LOOSE COMPLETE - 17

SOUNDWAVE - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 50

STARSCREAM - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 65

SUPREME STARSCREAM - LOOSE COMPLETE - 38

SWERVE - LOOSE COMPLETE - 9

THUNDERBLAST - LOOSE COMPLETE - 35

THUNDERCRACKER - LOOSE COMPLETE - 15

UNDERMINE - LOOSE COMPLETE - 9

UNICRON (DELUXE) - LOOSE COMPLETE - 30

VECTOR PRIME - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 50

WING SABER - TAKARA - LOOSE COMPLETE - 100

WRECKLOOSE - LOOSE COMPLETE - 9 Attached Thumbnails





