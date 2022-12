Obliterator999's Christmas Sales!

Need these GONE! All are in great shape (unless otherwise noted), collector owned and from a smokefree home. Will ship anywhere in Canada at buyer's expense. Prices negotiable.





TRANSFORMERS PRIME ---------------------------



- VOY Takara Nightmare Unicron -- $200 -- Complete w/ manual

- ULT BH Optimus Prime -- $30 -- Complete w/ manual

- WPN RiD Optimus Prime -- $35 -- Complete w/o manual

- VOY RiD Optimus Prime -- $30 -- Complete w/ manual

- VOY RiD Starscream -- $30 -- Complete w/o manual

- DLX RiD Cliffjumper -- $30 -- Complete w/ manual

- CYB BH Blight -- $5 -- Complete w/ manual

- CYB BH Twinstrike -- $5 -- Complete w/ manual

- CYB BH Windrazor -- $5 -- Complete w/ manual





TRANSFORMERS ANIMATED -----------------------



- LDR Bulkhead -- $65 -- Incomplet w/o manual (missing Headmaster)

- VOY Takara Optimus Prime -- $120 -- Complete w/o manual

- DLX Ironhide -- $50 -- Complete w/ manual

- DLX Snarl -- $15 -- Complete w/ manual





TRANSFORMERS PLATINUM EDITION --------------



- Autobots United (Optimus Prime, Drift, Bumblebee, Crosshairs, Hound) -- $200 -- Complete w/ manuals





TRANSFORMERS COMBINER WARS ----------------



- LGD Groove -- $12 -- Complete w/ manual

- LGD Powerglide -- $12 -- Complete w/ manual

- LGD Shockwave -- $12 -- Complete w/ manual

- LGD Thundercracker -- $12 -- Complete w/ manual

- VOY Sky Lynx -- $45 -- Complete w/ manual

- LDR Ultra Magnus -- $60 --Complete w/ manual





TRANSFORMERS TITANS RETURN ------------------



- LGD Brawn -- $15 -- Complete w/ manual

- LGD Bumblebee -- $12 -- Complete w/ manual

- LGD Gnaw -- $10 -- Complete w/ manual

- LGD Roadburn -- $12 -- Complete w/ manual (small broken tab)

- LGD Seaspray -- $15 -- Complete w/ manual

- LGD Wheelie -- $30 -- Complete w/ manual

- LGD Cloudraker & Wingspan -- $20 -- Complete w/ manual

- DLX Twinferno -- $25 -- Complete w/ manual

- DLX Topspin & Twin Twist -- $120 -- Complete w/ manuals

- DLX Wolfwire -- $25 -- Complete w/ manual

- VOY Galvatron -- $25 -- Complete w/ manual

- LDR Six Shot -- $90 -- Complete w/ manual (addon kit included)





TRANSFORMERS POWER OF THE PRIME ------------



- LGD Battleslash -- $15 -- Complete w/ manual

- LGD Beachcomber -- $15 -- Complete w/ manual

- LGD Roadtrap -- $15 -- Complete w/ manual

- LGD Windcharger -- $15 -- Complete w/ manual

- DLX Moonracer -- $40 -- Complete w/ manual

