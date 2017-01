FEZaid Arabian Knight Join Date: Jul 2012 Location: Democratic Federated Republic of Carbombya Posts: 1,267

FEZ - Ontario Collectors Con SALE Hello,



I'm going to the Ontario Collectors Con and have things to sell.

Let me know what you are interested from the list below so I can bring them with me.

All the figures do not come with boxes or instructions unless indicated so.



More things will slowly be added to the sales list.



Thanks

-ZAID



WANT LIST

1. Mastermind Creations - Cynicus (Vos)

2. Fansproject - Blesser



SALES



3rd Party

IRON FACTORY - Blizzard (Blitzwing) 50 complete w/ box

FANSPROJECT - Funxtion X - Sigma L 80 MINT

FANSPROJECT - Cubrar (Diaclone ver.) 100 no box, complete, no driver



Transformers

Combiner Wars - Set - Defensor 80 (no Blackjack)

Combiner Wars - Set - Menasor 80 (no Groove)

Combiner Wars - Set - Superion 100 w/ Quickslinger (A.K.A. Slingshot) NO ALPHA BRAVO

Combiner Wars - Scout - Powerglide 10

Combiner Wars - Voyager - Cyclonus 20

(REQUESTS FOR SPLITTING LIMBS WILL BE IGNORED, SORRY.)



Generations - Deluxe - FOC Starscream 5 complete

Generations - Deluxe - FOC Ultra Magnus 5 no weapons

Hasbro Asia - 3 PACK - Cyclonus 10



RoTF - Scout - Insecticon 5 complete

RoTF - Deluxe - Chromia 5 complete



Animated - Deluxe - Snarl 5 Complete (Club weapon has black paint.)

Animated 2 pack Deluxe Battle Begins - Optimus Prime 5 no axe

Animated - Voyager - Skywarp 20 complete

Animated - Voyager - Sunstorm 20 complete

Animated - Leader - Ultra Magnus 40 complete



Armada - Deluxe - Wheeljack 5 complete





Non-Transformers figures

4HM - Gothitropolis - Black Raven w/ Kickstarter add-ons 100 - w/ box



Marvel Legends Figures

Odin Wave - Avengers - Thor 15 Complete (Mjolnir strap is cut)

Odin Wave - Avengers - Hawkeye 15 Complete

Groot Wave - Guardians of the Galaxy - Nova 10 Complete

Ultimate Green Goblin Wave - Amazing Spider-Man 2 - Spider-Man 10 Complete

Ultimate Green Goblin Wave - Superior Spider-Man - Superior Spider-Man 10 Complete

Ultimate Green Goblin Wave - Avengers - Spider-Girl (Arachne) 10 Complete

BAF - - - Ultimate Green Goblin 50 Complete

Thanos Wave - Avengers 2: Age of Ultron - Hulk 20 Complete

Thanos Wave - Avengers 2: Age of Ultron - Iron Man Mark 43 10 Complete

BAF - - - (Red) Onslaught 60 Complete with original and Redskull head

Mandroid Wave - Captain America: Winter Soldier - Captain American 10 Complete

Mandroid Wave - Captain America: Winter Soldier - Winter Soldier 10 missing sniper rifle

Hobgoblin Wave - Spider-Man - Spider-Girl 10 Complete

Space Venom Wave - Ultimate Spider-Man - Spider-Man (Peter Parker) 15 Complete

Space Venom Wave - Ultimate Spider-Man - Spider-Man (Miles Morales) 15 Complete

Space Venom Wave - Old Man Logan - Ashley Barton 10 Complete

Red Onslaught Wave - - - Whirlwind 10 Complete

Red Onslaught Wave - - - Copperhead 10 Complete

Red Onslaught Wave - S.H.E.I.L.D. - Agent 13 10 Complete

Red Onslaught Wave - S.H.E.I.L.D. - Mockingbird 10 Complete

Rhino Wave Spider-Man Kraven 10 Complete

Rhino Wave Spider-Man Scarlet Spider 10 Complete

Rhino Wave - Superior Spider-Man - Superior Venom 10 Complete

Rhino Wave - - - Misty Knight 10 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Cable 15 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Havok 10 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Ice Man 10 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Kitty Pryde 10 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Phoenix 10 Complete

Juggernaut Wave - X-Men - Rogue 15 Complete

BAF - parts - Thanos' head + left arm 5

BAF - parts - Rhino's torso 5

BAF - parts - Absorbing Man heads X2 5

BAF - parts - Odin's head, staff, cape 5



D.C. Universe Figures

Wave 16 - Figure 1 - Jonah Hex 5 Complete

Wave 16 - Figure 5 - Mercury 5 Complete

Wave 20 - Figure 3 - Red Arrow 5 Missing arrows and bow is broken

BAF - parts - Nekron's left arm 5

DC - Batman: TAS - Batman 20 - complete (One hand peg broke but fixed)

DC - Batman: TAS - Batgirl 20 -complete

DC - Batman: TAS - Mr. Freeze 20 - complete

DC - Batman: TAS - Catwoman 20 - complete

