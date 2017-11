Today, 11:53 AM #1 JPrime604 Mini-Con Join Date: Nov 2017 Location: Montreal, Canada Posts: 1 Combiner Wars/Titans Return (CHUG) collection for sale Hey guys, I like in MTL, QC and am selling a pretty big collection of CHUG bots. I'll list them below. Lmk if you're interested in some/all.



Devastator (SDCC Exc+ DK Upgrade Kit) Combiner Wars MISB



Superion (With Perfect Effect Upgrade kits) Unite Warriors Loose - 100% Complete



Computron Combiner Wars MIB



Victorion Combiner Wars MISB



Menasor(With Perfect Effects PC - 02, 04 Upgrade Kits (Not installed) Unite Warriors MIB



Defensor (With THC - 02 Add on Set) (Not installed)

Unite Warriors MIB



Bruticus (5 bots)(Separate bots, With TCW - 01 CW Bruticus Kit (Not installed)

) Combiner Wars MISB



Ultra Magnus Combiner Wars MISB

Powerglide Combiner Wars MIB

Cyclonus Combiner Wars MIB

Chop Shop Combiner Wars MIB

Bombshell Combiner Wars MIB

Starscream Combiner Wars MIB

Skywarp Combiner Wars MIB

Thundercracker Combiner Wars MIB

Soundwave Combiner Wars MIB

Blaster Combiner Wars MIB

Chromia Thrilling 30 MISB

Bumblebee Thrilling 30 MIB

Arcee Thrilling 30 MIB

Jetfire Thrilling 30 MISB

Trailbreaker (Trailcutter) Thrilling 30 MIB

Sandstorm Thrilling 30 MIB

Springer Thrilling 30 MIB

Hoist Thrilling 30 MIB

Blitzwing Thrilling 35 MIB

Kickback Titans Return MIB

Hot Rod Titans Return MIB

Kup Titans Return MIB

Slugslinger Titans Return MIB

Seaspray Titans Return MIB

Topspin Titans Return MIB

Perceptor Titans Return MIB

Astrotrain Titans Return MIB

Blitzwing Titans Return MIB

Blurr Titans Return MIB

Scourge Titans Return MIB

Skullmasher Titans Return MIB

Heardhead Titans Return MIB

Mindwipe Titans Return MIB

Cosmos Titans Return MIB

Brawn Titans Return MIB

Chromedome Titans Return MIB

Highbrow Titans Return MIB

Galvatron Titans Return MIB

Sixshot Titans Return MIB

Gnaw Titans Return MIB

Teslor Titans Return MIB

Wheelie Titans Return MIB

Skyshadow Titans Return MIB

Octane (Octone) Titans Return MISB

Broadside Titans Return MIB

Quake Titans Return MIB

Twinferno Titans Return MIB

Trigerhappy Titans Return MIB

Wolfwire Titans Return MIB

Roadburn Titans Return MIB

Twintwist Titans Return MIB

Windblade Titans Return MIB

Magnus Prime Titans Return MIB (Seige on Cyb pack)

Tidal Wave Titans Return MIB (Seige on Cyb pack)

Metal Hawk Titans Return MIB (Seige on Cyb pack)

Pounce Titans Return MIB (Seige on Cyb pack)

Thunderwing Titans Return MIB (Seige on Cyb pack)

Rewind Titans Return MIB

Stripes Titans Return MIB

Lazerbeak Titans Return MIB

Ravage Titans Return MIB

Rumble Titans Return MIB

Roadburn Titans Return MIB

Loudmouth Titans Return MISB

Nightbeat Titans Return MISB

Apeface Titans Return MISB

Brawn Titans Return MISB

Clobber Titans Return MISB

Skytread Titans Return MISB

Fangry Titans Return MISB

Overboard Titans Return MISB

Autobot Ptro Titans Return MISB

Shuffler Titans Return MISB

do you have a CHUG Whirl?

