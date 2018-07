Today, 11:01 AM #1 Pascal Translaterminator Join Date: Apr 2007 Location: Planet Earth Posts: 16,586 Going to TFcon / My BST list



3RD PARTY



-Toyworld Evila Star aka Astrotrain (MIB, with die-cast railroad tracks): 140



-Fansproject Defender aka Springer: 65

-Fancy Cell Transport Captain aka Astrotrain (other accessories not shown but included): 100



-Shapeshift Heavy Metal SS-02 (Ironhide only!): 15 (ON HOLD FOR CLIFFJUMPER69)





-Fewture ES-Gokin Roadbuster (MIB): $40





TRANSFORMERS



-G1 Astrotrain (complete, tight joints, instructions included): $60

-G1 Blitzwing (complete, tight joints, instructions included): $60





-NuRID Warrior Thunderhoof: $10



-Cybertron Legends Red Alert: $6

-Cybertron Legends Hot Shot: $6

-Cybertron Legends Leobreaker: $6

-Cybertron Legends Scourge: $6

-Cybertron Legends Soundwave: $6

-Cybertron Legends Vector Prime: $6



-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Predaking: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Bulkhead: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Ultra Magnus: $10

-Prime Beast Hunters Beast Tracker Sky Claw + Smokescreen: $15

-Prime Beast Hunters Beast Tracker Apex Hunter Armor + Breakdown: $15



-Energon Perceptor: $15



-Generations Thrilling 30 Swerve: $7



-Universe Legion G1 Wheelie: $6



OTHER TRANSFORMING TOYS/SUPER ROBOTS



-S.H.E. Shin Getter 2 (MIB - broken fingers + ball joint successfully repaired with expoxy - turns into 3 vehicles, made of resin, complex transformation): 175





-CMs Brave Gokin 40 Grendizer (MIB): $375





TRANSFORMERS COMICS - MOST HAVE NEVER BEEN READ!



TRANSFORMERS VS GI JOE

5-6-7-8-9-10-11-12



GENERATIONS

Rattrap

Orion Pax

Bumblebee

Assault Team

Starscream

Goldfire

Megatron



COMBINER WARS

Rook

Streetwise

First Aid

Blades

Quick Slinger

Brake-Neck



REGENERATION ONE

100-page spectacular

0-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100



ESCALATION

TPB



DEVASTATION

TPB



PRIME: GRAPHIC NOVEL ADVENTURE



PRIME

1-2-3-4



PRIME: BEAST HUNTERS

1-2-3-5-6-7-8



FIRST STRIKE

1



OPTIMUS PRIME

1-2-3-4-5-6-7-8-9



LOST LIGHT

1-2-3



TILL ALL ARE ONE

5



ANNUAL 2017



RID Annual 2012

MTMTE Annual 2012



ROM VS TRANSFORMERS

1



TITANS RETURN

57



WINDBLADE

1-2-3-4



COMBINER WARS: WINDBLADE

1-2-3-4



ANGRY BIRDS TRANSFORMERS

3-4



COMBINER WARS

39-40-41-42



PRIMACY

1-2



EMPIRE OF STONE

2-3



MORE THAN MEETS THE EYE

1-2-3-4-5-6-7-89-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-36-41-52

Annual 2012



ROBOTS IN DISGUISE

Annual 2012



PUNISHMENT

TPB



THE ROAD TO CHAOS

19-20-21-22-23-24-26-27-28-29-30



ANIMATED

Vol. 1-13

Rise of Safeguard

The Arrival (1-2-3-4-5)

Allspark almanach vol. 1-2



TRANSFORMERS VS GI JOE

1-2-3-4-5-6



GI JOE VS TRANSFORMERS - BLACK HORIZON

2-?



GI JOE VS TRANSFORMERS

1-2-3-4-5-6



TRANSFORMERS VS GI JOE - DIVIDED FRONT

1



THE NEW AVENGERS VS TRANSFORMERS

1-2-3-4



MOVIE ADAPTATION

1-2-3-4



MOVIE PREQUEL



THE REIGN OF STARSCREAM

1-2-3-4-5



ALL HAIL MEGATRON

1=2-3-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16



REVENGE OF THE FALLEN

1-2-4



REVENGE OF THE FALLEN - MOVIE ADAPTATION

1-2-3



ROTF - ALLIANCE

1-2-3-4



ROTF - DEFIANCE

2-3-4



TALES OF THE FALLEN

2-3-5-6



TALES OF THE FALLEN - BUMBLEBEE

1-4



FALL OF CYBERTRON

One shot



SAGA OF THE ALLSPARK

1-2-3-4



LAST STAND OF THE WRECKERS

2-3-4-5



TRANSFORMERS - ONGOING

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-31



BUMBLEBEE

1-2-3-4



HEARTS OF STEEL

TPB



TRANSFORMERS MOVIE PREQUEL

TPB



GI JOE VS TRANSFORMERS - THE ART OF WAR

1-2-3-4-5



SPOTLIGHT

Galvatron

Trailcutter

Thundercracker

Megatron

Orion Pax

Bumblebee

Hoist

Vol. 3

Drift

Vol. 2

Vol. 1



MAXIMUM DINOBOTS

1-2-3-4-5



PRIME: RAGE OF THE DINOBOTS

1-2-3-4



REVENGE OF THE FALLEN - NEFARIOUS

1-2-3-4-5-6



GI JOE VS TRANSFORMERS II

1-2-3-4



DRIFT

1-2-3-4



CONTINUUM - THE DEFINITIVE CHRONOLOGY



MARS ATTACKS VS TRANSFORMERS



IRONHIDE

1-2-3-4



SECTOR 7

1-2-3-4-5



MONSTROSITY

1-2-3-4



INFESTATION

1-2



INFESTATION 2

2



DARK OF THE MOON

Movie adaptation TPB



HEART OF DARKNESS

1-2-3-4



INFILTRATION

1-2-3-4-5-6



THE DEATH OF OPTIMUS PRIME



DARK OF THE MOON: FOUNDATION

1-2-3-4



DARK OF THE MOON: RISING STORM

1-2-3-4



DEVASTATION

1-2-3-4-5-6



DARK CYBERTRON

Finale

1



REVOLUTION

1-2-3-4-5

On shot



REVOLUTION: MTMTE

One shot



REVOLUTION - TILL ALL ARE ONE

