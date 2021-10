JUNKION Storage bin of wonders

Here is a storage bin of wonders containing over 120 figures stuff from generations classics, with two ko's

Fall of cybertron bayverse figures

Couple animated

G1 reissue

Transformers prime

Third party soundwave and cassettes



98% of figures come with instructions and weapons

All figures are loose and in good condition



Asking 1000 bucks for the tub or best offer,



May consider selling individually or trade



Contains chug



Optimus prime

Jetfire

Inferno

Grapple

Combiner wars skylynx

Jazz

Prowl

Smokescreen

Bluestreak

Ironhide

Ratchet

Mirage

Tracks

Wheeljack

Springer

Gd0 springer

Cliffjumper

Gd0 cliffjumper

Gd0 wheelie

Hoist

Trailbreaker

Combiner wars huffer

Combiner wars pipes

Cosmos

Hound

universe powerglide

Universe silverbolt

kup

Blurr

Swerve

Combiner wars ultra magnus

Bumblebee

Titans bumbebee

Windcharger

Sideswipe

Sunstreaker

Redalert

grimlock

warpath

Perceptor

Classics custom megatron

Starscream

Universe starscream

Thundercracker

Ko thundercracker

Ko skywarp

Thrust

Dirge

Ramjet

Acidrain

Astro train

Universe onslaught

blitzwing

Double dealer

Octane

Armada starscream

cyclonus

Galvatron



Bayverse



Revenge of the fallen optimus prime

Revenge of the fallen megatron

Leader class brawl

Leader class jetfire

Revenge of fallen starscream

Long haul

Rampage

Demolisher

Bonecrusher

Mixmaster

grindor

Blackout

Satellite soundwave

Scorponok

Barricade

Barricade darkofmoon

jolt

Sideswipe

Ironhide

Ratchet

Bumblebee

Bumbebee movie accurate head

Jazz

Arcee

Chromia

Elita one



Fall of cybertron



War for cybertron optimus prime

Fall of cybertron optimus prime

Megatron

Shockwave

Soundwave

Starscream

Skywarp

Thundercracker

Bumblebee

Cliffjumper

Airraid

Jazz

Sideswipe

Kickback

Grimlock

Ultra magnus

Rewind

Onslaught

Brawl

Vortex

Swindle

Blast off

Soundblaster

Rumble

Frenzy

Ratbat

Ravage

Buzzsaw



Transformers prime and animated



Optimus prime

Ultra magnus

Cliffjumper

Bumblebee

Shockwave

Starscream

soundwave

animated jazz

Animated blitzwing



Transformers reissue



Soundwave

Rumble

Ravage

Lazerbeak

Kickback

Sharpnel

Bombshell



3rd party bts, scion

Cassettes rumble frenzy

