Super_Megatron Instagram: colin_tfcon Join Date: Apr 2007 Location: Cybertron, Ontario Posts: 48,728

More Legacy Year 2 Listings Discovered ? Voyager Bludgeon, Nemesis Leo Prime, Ramjet



Leak season continues! We now have even more Legacy Year 2 listings found in Walmart’s system courtesy of TFW’s Jtprime17. In this batch we have the following for 2023: ? Tra Gen Legacy EV core Nemesis Prime ? Tra Gen Legacy EV Core Grimlock ? Tra Gen Legacy EV Core Bomburst Pr (Core Energon Monster Package refresh) ? Tra Gen Legacy EV Core Swoop ? Tra Gen Legacy EV Core Starscream Pr ? Tra Gen Legacy EV Core Skar ? Tra Gen Legacy EV Core Snarl ? Tra Gen Legacy EV Deluxe Shrapnel ? Tra Gen Legacy EV Deluxe Prowl



The post







More... Leak season continues! We now have even more Legacy Year 2 listings found in Walmart’s system courtesy of TFW’s Jtprime17. In this batch we have the following for 2023: ? Tra Gen Legacy EV core Nemesis Prime ? Tra Gen Legacy EV Core Grimlock ? Tra Gen Legacy EV Core Bomburst Pr (Core Energon Monster Package refresh) ? Tra Gen Legacy EV Core Swoop ? Tra Gen Legacy EV Core Starscream Pr ? Tra Gen Legacy EV Core Skar ? Tra Gen Legacy EV Core Snarl ? Tra Gen Legacy EV Deluxe Shrapnel ? Tra Gen Legacy EV Deluxe Prowl » Continue Reading. The post More Legacy Year 2 Listings Discovered – Voyager Bludgeon, Nemesis Leo Prime, Ramjet PR & More! appeared first on Transformer World 2005 - TFW2005.COM

__________________