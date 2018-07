TFCon B/S/T

I will be at TFcon this weekend



For Sale



Hasbro MP Grimlock (MISB): $100



Generations Combiner Wars Devastator (MISB): $120



Message me if your interested in the above. I am looking for the following





Interested in:



Titans Return: Fort Max., Trypticon



Botcon: Dreadwing



Maketoys: Nemesis, Hypernovae



PE: Leonidas, Xerxes



MMC: Carnifex