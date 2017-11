Today, 08:00 PM #1 Pascal Translaterminator Join Date: Apr 2007 Location: Planet Earth Posts: 16,137 For sale: 3rd party, Transformers, SWTF, Super Sentai, Grendizer, etc.

Paypal as gift or regular +4%. EMT accepted.

Shipping is extra (about $10-15 to Ontario/Quebec)

Shipping from Canada.

Shipping to USA & Canada only.

Items are loose/complete unless noted.



THINGS I WOULD CONSIDER TRADING FOR



-MP Cheetor

-KFC Snapdragon

-Xovergen God Bomber

-Unite Warriors Grand Galvatron

-Unite Warriors Megatronia



SUPER ROBOTS

-CMs Brave Gokin Grendizer/Goldorak (MIB): $375



3RD PARTY



-Fansproject/ROTF Superion: $100





-Generations FOC Bruticus w/ Echotransformer upgrade kit: $100





-FP Code (MIB): $60





-FP Quad U (MIB): $60





-FP Mindwipe: $55





-Shapeshift Heavy Metal SS-02 (Ironhide only!): $15





-Fewture ES-Gokin Roadbuster (MIB): $50





TRANSFORMERS



-Kayaba Car Robots Fire Convoy: $25





-NuRID Warrior Grimlock: $10

-NuRID Warrior Drift: $10

-NuRID Warrior Thunderhoof: $10





-Titans Return Voyager Sentinel Prime: $15





-Titans Return Deluxe Hot Rod: $10





-Cybertron Legends Jetfire: $6

-Cybertron Legends Red Alert: $6

-Cybertron Legends Hot Shot: $6

-Cybertron Legends Leobreaker: $6

-Cybertron Legends Scourge: $6

-Cybertron Legends Soundwave: $6

-Cybertron Legends Vector Prime: $6





-Prime Cyberverse Commander Bulkhead: $10

-Prime Cyberverse Commander Ironhide: $10

-Prime Cyberverse Commander Ultra Magnus: $10

-Prime Cyberverse Commander Skyquake: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Predaking: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Bulkhead: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Trailcutter: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Ultra Magnus: $10

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Harshell: SOLD

-Prime Beast Hunters Cyberverse Commander Bludgeon: SOLD





-Prime Beast Hunters Abominus: $25

-Prime Beast Hunters Beast Tracker Sky Claw + Smokescreen: $15





-Prime Beast Hunters Beast Tracker Apex Hunter Armor + Breakdown: $15





-Various beast Minicons: $4 each





-Generations Centuritron: $15

-Armada Perceptor: $15

-Energon Perceptor: $15





-Generations Thrilling 30 Swerve: $7





-Universe Legion G1 Jazz: $6

-Universe Legion G1 Wheelie: $6





-SWTF General Grievous / Wheel Bike: $12

-SWTF Obi-Wan Kenobi / Jedi Starfighter 'Eta-2': $12

-SWTF Clone Pilot / ARC-170 Starfighter: $12

-SWTF Clone Pilot / Republic Gunship: $12

-SWTF Clone Commander Cody / Turbo Tank: $12

-SWTF Battle Droid to AAT: $12

-SWTF Obi-Wan Kenobi / Jedi Starfighter: $12

-SWTF Clone Pilot / V-19 Torrent Starfighter: $12

-SWTF Shock Trooper / V-wing Starfighter: $12

-SWTF Y-wing Pilot / Y-wing: $12

-SWTF MagnaGuard / MagnaGuard Starfighter: $12

-SWTF Anakin Skywalker / Y-Wing: $12

-SWTF Anakin Skywalker / The Twilight: $12





-SWTF Anakin Skywalker / Jedi Starfighter 'Eta-2': $7

-SWTF General Grievous / Grievous' Starfighter: $7

-SWTF Obi-Wan Kenobi / Jedi Starfighter 'Delta-7B': $7

-SWTF Anakin Skywalker to Y-wing Fighter: $7

-Super Sentai Shinkenger Artisan Shinken-Oh w/ die-cast parts + bonus sword (MIB): $250





-Super Sentai Shinkenger Artisan Shinken-Oh w/ die-cast parts + bonus sword (MIB): $250





-Super Sentai Shinkenger DX Daikai-Oh (MIB): $100





-CMs Brave Gokin 40 Grendizer (MIB): $400





-Bandai Super Robot Chogokin Grendizer (MIB): $175





-Kaiyodo Revoltech 085 Grendizer (MIB): 80$

Finally in: Takara TLK-15 Caliber Optimus Prime!!! Last edited by Pascal; Today at 08:43 PM .

